В Казахстане произошел взрыв на зернохранилище.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, на первом этаже элеваторной в Алматинский области взорвалась мучная пыль, после чего началось возгорание.

Пострадали четыре работника: трое - в тяжелом состоянии, один погиб.

Пострадавшие госпитализированы.

Пожар на площади 1377 кв.м. потушен.