https://news.day.az/world/1755819.html Взрыв на зернохранилище в Казахстане, есть пострадавшие - ФОТО В Казахстане произошел взрыв на зернохранилище. Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, на первом этаже элеваторной в Алматинский области взорвалась мучная пыль, после чего началось возгорание. Пострадали четыре работника: трое - в тяжелом состоянии, один погиб. Пострадавшие госпитализированы. Пожар на площади 1377 кв.м.
Взрыв на зернохранилище в Казахстане, есть пострадавшие - ФОТО
В Казахстане произошел взрыв на зернохранилище.
Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, на первом этаже элеваторной в Алматинский области взорвалась мучная пыль, после чего началось возгорание.
Пострадали четыре работника: трое - в тяжелом состоянии, один погиб.
Пострадавшие госпитализированы.
Пожар на площади 1377 кв.м. потушен.
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