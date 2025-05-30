Нахчыванское телевидение получило доступ к спутниковому вещанию

Сегодня в Нахчыване проходит конференция "Глобальная информационная среда и медиатренды" - MEDIAFEST-2025. В рамках конференции начало вещание Нахчыванское телевидение на спутнике "Azerspace-1" (11135 Горизонталь 30000).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, проведенном по этому случаю, приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального Совета Исмет Саттаров, руководитель Совета печати Рашад Меджид, а также известные представители медиа страны и официальные гости.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 15 августа 2024 года Нахчыванскому телевидению была предоставлена лицензия вещателя платформы, осуществляющей трансляцию.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане может появиться новый телеканал.