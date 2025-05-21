В Азербайджане может появиться новый телеканал

В Азербайджане предложено создать семейный телеканал.

Как передает Day.Az, с такой инициативой выступила председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова во время обсуждения отчета Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за минувший год на сегодняшнем заседании парламентского комитета.

По словам Гусейновой, как существуют телеканалы, посвященные культуре и другим сферам, так должен быть и канал, на котором обсуждались бы вопросы семьи.