https://news.day.az/incident/1756777.html В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили - ВИДЕО В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в Альпах обвалился большой ледник.
В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили - ВИДЕО
В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Альпах обвалился большой ледник.
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