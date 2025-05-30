В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили

В Гяндже стена отеля обрушилась на автомобили.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в Альпах обвалился большой ледник.