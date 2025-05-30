В Баку уничтожены наркотики на сумму более 100 млн манатов

В Баку уничтожены наркотики на сумму 164 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Сообщается, что на административной территории ООО "Бакинский нефтемашиностроительный завод" был осуществлён процесс уничтожения 5 тонн 94 кг 323,346 г различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 8644 кустов конопли, конфискованных по решениям судов.

Стоимость уничтоженных наркотических средств составляет 164 миллиона манатов.

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