https://news.day.az/society/1756781.html В Баку уничтожены наркотики на сумму более 100 млн манатов В Баку уничтожены наркотики на сумму 164 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
В Баку уничтожены наркотики на сумму более 100 млн манатов
В Баку уничтожены наркотики на сумму 164 миллиона манатов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Сообщается, что на административной территории ООО "Бакинский нефтемашиностроительный завод" был осуществлён процесс уничтожения 5 тонн 94 кг 323,346 г различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 8644 кустов конопли, конфискованных по решениям судов.
Стоимость уничтоженных наркотических средств составляет 164 миллиона манатов.
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