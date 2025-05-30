Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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