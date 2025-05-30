https://news.day.az/politics/1756774.html Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости. Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Новость обновляется
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю Дня независимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Новость обновляется
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