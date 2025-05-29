В бакинском суде прозвучали обвинения в обстреле медиков армянскими ВС

Потерпевший Вугар Султанлы, давший показания в ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса заявил, что во время Товузских боев при эвакуации наших офицеров - генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева и других, погибших 14 июля 2020 года, они подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил и получили ранения в результате взрыва упавшего неподалеку вражеского снаряда.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что эвакуация была сложной, и добавил: "Я хотел бы особо подчеркнуть, что артиллерия противника вела огонь по нашим машинам скорой помощи и медицинским работникам в целом. Это запрещено международным гуманитарным правом и считается военным преступлением".

Во время эвакуации не только наших шехидов, но и раненых военнослужащих все дороги находились под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом противника.

Две наши машины скорой помощи были выведены из строя. В ходе этого инцидента погиб фельдшер (военный врач - ред.) Ильгар Зейналлы. "Наш водитель и два медицинских работника также получили ранения".

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 30 мая.