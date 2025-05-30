Китайского парапланериста унесло в небо

Китайского парапланериста Пэн Юцзяна затянуло в облака на высоту 8598 метров, где температура воздуха может достигать минус 40 градусов, а уровень кислорода становится критически низким.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на South China Morning Post, Пэн Юцзян провел в воздухе более часа, прежде чем ему удалось приземлиться. По его словам, в тот день он тренировался на высоте трех тысяч метров и не планировал совершать полноценный полет, но его подхватил восходящий поток ветра.

Парапланерист рассказал, что испытывал сильную нехватку кислорода, а также обморозил лицо и пальцы.

Ранее сообщалось, что в Альпах обвалился большой ледник.