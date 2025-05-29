https://news.day.az/sport/1756687.html Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал ЧМ На чемпионате мира по мини-футболу в Баку проходят матчи 1/4 финала. Как передает Day.Az, за путевку в полуфинал борются 8 команд. Сборная Азербайджана встретилась со сборной Англии. Национальная сборная обыграла соперника со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.
Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал ЧМ
На чемпионате мира по мини-футболу в Баку проходят матчи 1/4 финала.
Как передает Day.Az, за путевку в полуфинал борются 8 команд.
Сборная Азербайджана встретилась со сборной Англии.
Национальная сборная обыграла соперника со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре