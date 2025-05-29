Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал ЧМ

На чемпионате мира по мини-футболу в Баку проходят матчи 1/4 финала.

Как передает Day.Az, за путевку в полуфинал борются 8 команд.

Сборная Азербайджана встретилась со сборной Англии.

Национальная сборная обыграла соперника со счетом 2:1 и вышла в полуфинал.