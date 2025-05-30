https://news.day.az/society/1756703.html В Джалилабаде 37-летний мужчина убит ударом ножа в сердце В Джалилабаде совершено убийство. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Джалилабада Бахруз Адалят оглу Гусейнов 1988 года рождения убит ножом у парадной двери своего дома на участке, именуемом "Кировка". Пострадавший был немедленно госпитализирован, но спасти его не удалось. Правоохранительные органы проводят расследование.
В Джалилабаде 37-летний мужчина убит ударом ножа в сердце
В Джалилабаде совершено убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Джалилабада Бахруз Адалят оглу Гусейнов 1988 года рождения убит ножом у парадной двери своего дома на участке, именуемом "Кировка".
Пострадавший был немедленно госпитализирован, но спасти его не удалось.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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