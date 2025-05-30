В Джалилабаде 37-летний мужчина убит ударом ножа в сердце

В Джалилабаде совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Джалилабада Бахруз Адалят оглу Гусейнов 1988 года рождения убит ножом у парадной двери своего дома на участке, именуемом "Кировка".

Пострадавший был немедленно госпитализирован, но спасти его не удалось.

Правоохранительные органы проводят расследование.