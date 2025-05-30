Заторы на ряде улиц Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

3) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

4) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

7) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

10) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

11) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева.