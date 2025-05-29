Азербайджан и Кения обсудили межпарламентское сотрудничество

29 мая состоялась встреча посла Азербайджана в Республике Кения Султана Гаджиева с председателем Национальной ассамблеи этой страны Мозесом Ветангулой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в посольстве сообщили, что в ходе встречи посол Султан Гаджиев рассказал о дружественных отношениях, сложившихся между двумя странами за последние 20 лет, и динамике развития сотрудничества.

Отметив, что Азербайджан придает особое значение межпарламентскому сотрудничеству с Кенией, он довел до внимания, что стороны активно взаимодействуют на международных платформах, в том числе в рамках Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения, это сотрудничество будет укрепляться и дальше.

Председатель Национальной ассамблеи Кении Мозес Ветангула подчеркнул важность развития политических и экономических связей между нашими странами, а также сотрудничества на уровне законодательных органов. Он высоко оценил активное участие Азербайджана в парламентской дипломатии и выразил готовность к совместным инициативам.

С. Гаджиев отметил активное участие Кении в организованном Азербайджаном мероприятии COP29. Он сказал, что Всемирный форум городов (WUF13) ООН и Всемирный день окружающей среды (WED2026), которые пройдут в Баку в 2026 году, создадут новые возможности для сотрудничества между странами.

Председатель Национальной ассамблеи Мозес Ветангула высоко оценил опыт Азербайджана в организации международных мероприятий и подчеркнул важность обсуждения роли законодательных органов на платформе WUF13. Он сказал, что в этом контексте скоординированная деятельность с азербайджанскими партнерами будет полезной.

Дипломат также проинформировал о современном пути развития Азербайджана, Победе в 2020 году, осуществляемых в постконфликтный период восстановительных работах и деятельности по разминированию, а также гуманитарных проектах, реализуемых в Кении Фондом Гейдара Алиева и Азербайджанским агентством помощи международному развитию (AIDA). Он отметил, что стипендии, предоставляемые кенийским студентам в рамках программы "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева", способствуют укреплению дружбы между народами.

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