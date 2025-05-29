https://news.day.az/world/1756680.html Нетаньяху принял предложение США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение специального представителя президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила израильская пресса. Ранее мы сообщали что, ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем.
Нетаньяху принял предложение США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение специального представителя президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила израильская пресса.
Ранее мы сообщали что, ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем.
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