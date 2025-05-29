Нетаньяху принял предложение США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение специального представителя президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила израильская пресса.

Ранее мы сообщали что, ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем.