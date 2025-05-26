https://news.day.az/world/1755810.html ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем Палестинское движение ХАМАС приняло предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к радикальной организации.
ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем
Палестинское движение ХАМАС приняло предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к радикальной организации.
По его словам, новое предложение, полученное ХАМАС через посредников на переговорах, включает освобождение 10 заложников и 70 дней перемирия.
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