ХАМАС согласился с предложением США о прекращении огня с Израилем

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, близкого к радикальной организации.

По его словам, новое предложение, полученное ХАМАС через посредников на переговорах, включает освобождение 10 заложников и 70 дней перемирия.