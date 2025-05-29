https://news.day.az/world/1756699.html Израиль перехватил запущенную из Йемена ракету Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба. "После срабатывания сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Израиль перехватил запущенную из Йемена ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"После срабатывания сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Военные отметили, что сирены воздушной тревоги "были активированы в соответствии с протоколом".
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