Израиль перехватил запущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Военные отметили, что сирены воздушной тревоги "были активированы в соответствии с протоколом".