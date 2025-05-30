Россия и Украина вновь могут встретиться в Турции

Турция ждет делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает администрация Эрдогана.

Отмечается, что вопрос обеспечения безопасности будет обсуждаться. В Анкаре выразили, что планируемые переговоры поспособствуют прекращению огня и обеспечению мира в регионе.

При этом власти Турции не комментируют возможное участие представителей Турции в российско-украинских переговорах.