https://news.day.az/world/1756706.html Россия и Украина вновь могут встретиться в Турции Турция ждет делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает администрация Эрдогана. Отмечается, что вопрос обеспечения безопасности будет обсуждаться.
Россия и Украина вновь могут встретиться в Турции
Турция ждет делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает администрация Эрдогана.
Отмечается, что вопрос обеспечения безопасности будет обсуждаться. В Анкаре выразили, что планируемые переговоры поспособствуют прекращению огня и обеспечению мира в регионе.
При этом власти Турции не комментируют возможное участие представителей Турции в российско-украинских переговорах.
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