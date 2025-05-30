Раскрыт план США по прекращению огня в Газе

План США по прекращения огня в Газе на 60 дней предусматривает обмен заложниками и заключенными, передислокацию израильских войск и гарантии со стороны США, Египта и Катара.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полный текст документа.

"Посредники-гаранты (США, Египет, Катар) гарантируют, что прекращение огня будет продолжаться в течение 60-дневного периода и любого согласованного продления, гарантируют, что будут проведены серьезные обсуждения необходимых соглашений для постоянного прекращения огня, и приложат все усилия для обеспечения завершения вышеупомянутых переговоров", - сказано в документе.

Отмечается, что план предусматривает значительные гуманитарные поставки в Газу, а также поэтапную передачу израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложение специального представителя президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа.