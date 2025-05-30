163 года со дня рождения Мирзы Алекбера Сабира

30 мая исполняется 163 года со дня рождения великого азербайджанского поэта, основателя новой литературной школы в истории художественной и общественной мысли, выдающегося просветителя Мирзы Алекбера Сабира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мирза Алекбер Сабир - выдающийся представитель сатирической поэзии с многовековыми традициями в азербайджанской литературе. Он заслужил широкую известность как один из основателей критического реализма в национальной литературе, был преданным проводником гуманистических и демократических идей, национального пробуждения и возрождения. Мирза Алекбер Сабир считается основоположником школы сатирической поэзии молланасреддинцев и влиятельным представителем этого жанра в тюрко-мусульманском мире.

Мирза Алекбер Сабир (Алекбер Зейналабдин оглу Тахирзаде) родился 30 мая 1862 года в городе Шамахы - одном из культурных центров Азербайджана. С раннего возраста он обучался в медресе, где изучал арабский и персидский языки, знакомился с образцами восточной литературы. Однако суровые условия и методика преподавания в медресе не удовлетворяли юного Алекбера. Уже в 10-11 лет он написал стихотворение "Я соблюдаю пост в рамазан" (Tutdum orucu irəmazanda), в котором проявилось его стремление к осмыслению происходящего в обществе и к обновлению.

С 1874 по 1883 годы он учился в Шамахинском губернском училище, где преподавал выдающийся поэт Сеид Азим Ширвани. Здесь он с большим интересом изучал светские науки и классическую литературу.

Путешествия в страны Востока в 1884-1886 годах сыграли большую роль в расширении его кругозора. Посещенные им города Ирана (Себзевар, Нишапур, Хорасан, Хамадан), а также Бухара, Самарканд, Кербела и встреченные там бедствия, прогрессивные деятели и прочитанные труды стали для него важной жизненной и творческой школой.

В 1887 году М.А. Сабир создал семью, женившись на своей дальней родственнице по имени Биллурниса. В этом браке у него родились восемь дочерей и один сын. Как глава многодетной семьи, он вел тяжелую, трудную жизнь, даже был вынужден варить и продавать мыло. Разрушительное землетрясение в Шамахы в 1902 году оставило его семью без крова, усугубив и без того непростое существование. Однако ни одно лишение не сломило дух поэта. Его знаменитая фраза, сказанная при встрече с Абдуллой Шаигом: "Мы не можем очистить внутреннюю грязь многих людей. Чтобы очистить внешнюю грязь, я принял профессию мыловара" - ярко выражает его жизненную и творческую позицию.

В 1900 году после учебы за границей в Шамаху возвращается прогрессивно настроенный молодой поэт Аббас Саххат, в доме которого часто собирается местная интеллигенция. Саххат сразу заметил Сабира, и у них завязалась тесная дружба.

11 апреля 1908 года Сабир сдал экзамен в духовном управлении Бакинской губернии, а 7 мая отправился в Тифлис, где в управлении кавказского шейх-уль-ислама получил диплом учителя родного языка и шариата. В открытой им в Шамахы школе "Умид" ("Надежда") обучалось около 60 учеников, которым преподавались как религиозные, так и светские предметы: арифметика, география, естествознание, пение. В школе применялись новые методы обучения, организовывались интересные экскурсии. Тем не менее, реакционные силы пытались бойкотировать новую школу и прогрессивного учителя, чинили препятствия нормальной работе учебного заведения.

С начала XX века стихи Сабира начали появляться на страницах периодики. В 1906 году он с энтузиазмом воспринял журнал "Молла Насреддин" как издание, соответствующее его устремлениям, и стал одним из самых активных его авторов. С этого времени между Джалилом Мамедкулизаде и Сабиром завязалась неразрывная дружба. Оба мастера подвергали острой сатире жестоких беев, льстивых духовных лиц и предательскую интеллигенцию, из-за чего подвергались угрозам. Поэтому поэт вынужден был часто менять свои подписи. В журнале "Молла Насреддин" он выступал под 36 псевдонимами.

Название сборника избранных стихотворений Сабира "Хопхопнаме" связано с его псевдонимом "Хопхоп". Стихотворения "Рабочий", "Земледелец", "Не пущу учиться, отстаньте" в свое время пользовались широкой известностью.

Сабир, очень любивший детей, не забыл и о них - он написал для них такие стихи, как "Приходи, приходи, весна", "Ребенок и лед", "Лживый пастух" и другие.

В начале 1910 года Сабир переехал в Баку, где работал в журнале "Зенбур" и газетах "Гюнеш", "Хагигат". В конце того же года он из-за болезни вернулся в Шамахы.

Великий поэт скончался 12 июля 1911 года. Похоронен на кладбище "Йедди Гумбез" в Шамахы.

Спустя год после его смерти, в 1912 году, его стихи были изданы под названием "Хопхопнаме". Через два года по инициативе народа был выпущен второй, более полный тираж сборника.

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