Отмечается день рождения народного писателя Ильяса Эфендиева

Ильяса Эфендиева как писателя-классика, мудрого и отзывчивого человека ценили еще его современники. О его произведениях высоко отзывались Самед Вургун, Назим Хикмет, Мехти Гусейн, Бахтияр Вагабзаде, Мирза Ибрагимов и другие. О его творчестве написано много публицистических статей и научных исследований, монографий, диссертаций, критических и литературоведческих статей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, исполняется 111 лет со дня рождения выдающегося прозаика, драматурга, члена Союза писателей Азербайджана (1940), заслуженного деятеля искусств (1960), лауреата Государственной премии Азербайджанской ССР (1972), народного писателя Азербайджана (1979) Ильяса Эфендиева.

Ильяс Магомед оглу Эфендиев родился 26 мая 1914 года в городе Карягино (Физули). В 1938 году он окончил Педагогический институт в Баку. В 1939 году был опубликован его первый сборник рассказов "Письма из деревни", что позволило Ильясу Эфендиеву уже через год стать членом Союза писателей республики.

В 1945 году увидел свет сборник повестей и рассказов "Ясные ночи", посвященных в основном жизни советской интеллигенции. Затем были романы "Ивы над арыком" (1958), "Кизиловый мост" (1960), "Три друга за горами" (1964), "Не оглядывайся назад, старик!". Также Ильяс Эфендиев был автором очерков и литературно-критических статей.

На сцене азербайджанского театра с успехом ставились психологические драмы мастера пера. Спектакли, поставленные по его произведениям, сыграли огромную роль в духовном развитии народа, оставили глубокий след в истории азербайджанской литературы и театра.

Пьесы и психологические драмы "Светлые пути" (о труде бакинских нефтяников), "Вешние воды" (о буднях колхозников), "Семья Атаевых" (о жизни семьи служащих), "Ты всегда со мной", "Уничтоженные дневники", "Не могу забыть", "Моя вина", "Странный парень", "Верь нам", "Хуршидбану Натаван", "Шейх Хиябани", "Песня остается в горах" стали классикой азербайджанской литературы.

Мастер пера скончался 3 октября 1996 года, похоронен на Аллее почетного захоронения.