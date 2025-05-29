Два акта на аттракционе невиданной глупости в Армении: чем закончится третий акт?

Автор: Акпер Гасанов

Аттракцион невиданной глупости, безвылазно гастролирующий по Армении, выдал давеча очередную "постановку". На сей раз двух актовую. В первом акте был продемонстрирован эпизод откровенно провокационного, но бессмысленного характера. Если коротко, то некий Ашот Даниелян был избран "спикером национального собрания Нагорного Карабаха". Причем, как радостно поведали некоторые армянские СМИ, его кандидатуру поддержали "все пять фракций парламента".

Конечно же, рассуждая гипотетически, Ашота Даниеляна могло назначить кем угодно, вплоть до статуса главного эротомана среди остатков карабахских сепаратистов, осевших в Армении. Или же - исследователем влияния половых связей Ким Кардашьян на процесс признания миром мифического "геноцида армян". К существующей реальности все это не имеет ровным счетом никакого отношения.

К ней, к реальности, никакого отношения не имеют "все пять фракций парламента" того, что в Армении долгие годы называли "нкр". Да, мы помним времена, когда в период оккупации со стороны Армении 20% территорий Азербайджана, официальный Ереван оказывал политическую, финансовую и военную поддержку карабахским сепаратистам. Задал эту провокационную традицию первый президент Армении Левон Тер-Петросян. А далее, ясное дело, ее подержали Роберт Кочарян и Серж Саргсян - два бывших лидера карабахской хунты.

Шанс добровольно исправить эту историческую ошибку был у действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После победы "шашлычной революции" он вполне мог взять на вооружение ровно ту самую риторику и аргументацию, которой пользуется ныне. Но, он пошел проторенным путем кондового армянского националиста, решив продолжить традицию оказания всесторонней помощи карабахским сепаратистам со стороны Армении.

Обо всем этом в деталях рассказывают бывшие лидеры карабахской хунты в ходе слушаний в Бакинском суде. А когда у них "отшибает память", в суде выступают свидетели страшных преступлений армянских оккупантов и демонстрируются соответствующие доказательные фото и видео материалы. Так что, все прежние и нынешние руководители Армении несут прямую ответственность за те беды, что принесла политика территориальных претензий к Азербайджану со стороны РА.

Но, армяно-азербайджанский конфликт завершен. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. Причем, еще 6 октября 2022 года Азербайджан и Армения, подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе страны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Так что, не было, нет и быть не может никакой "нкр". Тем более, что 1 января 2024 года последний руководитель карабахской хунты Самвел Шахраманян, которому еще долго придется оправдываться за то, что он сумел улизнуть в Армению в отличие от всех своих предшественников, выступающих в Бакинском суде, подписал "указ" о прекращении существования общеармянского мифа из трех букв. Такова история, в деталях и фактах.

Да, в сентябре прошлого года Шахрамянан попытался оправдаться, что его кто-то и как-то вынудил подписать данный "указ". Но все это очень напоминало рассказ дамы с пониженной социальной ответственностью, которая пыталась убедить всех в том, что ночью оказалась в номере отеля мужчины, который долго ее спаивал в баре, лишь для того, чтобы подискутировать о последних тенденциях в области мирового кинематографа.

Тем комичнее выглядит попытка продолжения этой провокации, которая вылилась в презентацию некоего Ашота Даниеляна в статусе, которого нет и быть не может. Но, что самое забавное, на том армянский аттракцион армянской глупости не завершился. Во втором его акте на политической сцене объявился спикер парламента Армении Ален Симонян, который сделал заявление, вызвавшее истерику в рядах членов секты "реваншистов".

"Представители Карабаха заявляют, что выбирают нового "спикера" "парламента", а Президент Азербайджана говорит, что будет основывать Западный Азербайджан, он отвечает зеркально", - изрек Симонян в беседе с журналистами 27 мая.

По его словам, "Азербайджан говорит, что должен заселить Армению 300 тысячами азербайджанцами, потому что армяне говорят, что население Нагорного Карабаха должно вернуться жить в Азербайджане".

Тут стоит напомнить, что недавно в Анкаре состоялась международная конференция на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека". Обращение к ее участникам сделал Президент Ильхам Алиев.

"Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете", - подчеркнул глава нашего государства.

Действительно, Азербайджан не имел и не имеет никаких территориальных претензий к Армении. Азербайджан никогда не оккупировал 20% территории Армении. Азербайджан не создавал на оккупированных территориях Армении "парламента", "президентов". Так что, по большому счету, утверждения Алена Симоняна про "зеркальный ответ" Азербайджана - сильное преувеличение, осознанная манипуляция.

Но в том-то и особая "фишка" второго акта, продемонстрированного на армянском аттракционе невиданной глупости, что даже сказанного хватило, чтобы на спикера НС РА вылились ушаты помоев со стороны членов секты "реваншистов". Перечислять их заявления не вижу смысла. Скажу лишь в общем, что это был протяжный стон по тому, чего нет и быть не может - по временам, когда в Ханкенди заседали члены карабахской хунты.

Да, я допускаю, что мы и в будущем услышим о сетованиях членов этой секты. Вполне возможно, что они получат и определенную поддержку из-за рубежа. Вплоть до попыток свержения власти в Армении, с потугами начать новую войну с нашей страной. Это все будет третьим актом аттракциона невиданной глупости со стороны Армении. Третьим и последним, по окончании которого самого армянского государства может уже не быть.