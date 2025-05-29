Армянская армия готовится воевать

- на этот раз с расценками

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых "подписках" на службу в армянской армии.

Day.Az представляет публикацию:

История с платной скидкой на службу в армянской армии, которая обрастает все новыми эпизодами.

Напомним, недавно там придумали новинку: теперь служить в армии можно будет не согласно призыву, а по выписке из банка. Хочешь - два года, как все, и бесплатно, а хочешь - всего 4 месяца или даже всего месяц, если у тебя в кармане завалялось от 40 до 60 тысяч долларов.

Солдат по подписке. Пакет "Эконом" для простых смертных и "VIP" - для тех, кто на мерсе к военкому приехал. Красота, нет?

Армянский парламент продолжает обсуждать этот законопроект, но не без спектаклей, само собой. На сцену (а точнее трибуну) сегодня выскочила местный омбудсмен Анаит Манасян. Анаит возмутилась, мол это не закон, а имущественное расслоение!

Спасибо, капитан очевидность.

Расслоение в Армении давно уже не в законе - оно в реальности. Гагика Царукяна с его тиграми в домашнем зоопарке забыли? Просто теперь феодализм решили официально оформить и поставить печать.

"Недопустимо, чтобы выполнение долга зависело от финансовых возможностей", - говорит омбудсмен.

Недопустимо - но, как говорится, если очень хочется (и если есть деньги), то можно. И это не шутка, а почти лозунг.

Дальше было еще смешнее

"В армии есть неуставные отношения, и этот закон может их усилить", - сделала Минасян открытие.

То есть раньше били по морде, а теперь будут бить по кошельку. Ну так а что, до закона было иначе? Откуда тогда взялись те самые 12000 дезертиров, о которых сами армянские власти заявили после войны 2020 года? С неба что ли свалились?

Ну а то, что законопроект даже не показали омбудсмену - вообще мелочь. В стране, где одни платят за то, чтобы не служить, а другие берут хлеб в кредит, кого это вообще волнует?

В итоге армянская армия превращается в социальный лифт. Правда лифт этот едет только вниз.