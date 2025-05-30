Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

28 мая 23:57 (UTC+04), Официальная хроника 6 915