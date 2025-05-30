Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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