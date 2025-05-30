https://news.day.az/officialchronicle/1756748.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО 30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО
30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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