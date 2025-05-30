Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в повестку дня заседания включены 10 нижеприведенных вопросов.

1. Информация о деятельности органа исполнительной власти в 2024 году, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

2. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований граждан, имеющих общегражданские паспорта";

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения", "О частной медицинской деятельности" и "О лекарственных средствах" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О паспортах" и "О государственной службе" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнительном производстве" и "О прохождении службы в органах юстиции" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов", "Об основах финансов муниципалитетов", "Об управлении муниципальными землями", "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "Об утверждении Положения об органе налоговой службы муниципалитетов" (первое чтение).