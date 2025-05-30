Джеки Чану вручен черный пояс по каратэ

Популярный актер и телеведущий Джеки Чан стал почетным обладателем черного пояса по каратэ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации каратэ (WKF).

Церемония вручения состоялась в Нью-Йорке на премьерном показе фильма "Каратэ-пацан: Легенды". Джеки Чан получил черный пояс из рук генерального секретаря WKF Тошихисы Нагуры.

В 2017 году актер получил "Оскар" в качестве почетной награды за все свои достижения в кинематографе. В Китае Джеки Чан наиболее известен под псевдонимом Чэн Лун.

Женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. В 1982 году у пары родился сын Чан Цзумин. Он известен как актер и певец под псевдонимом Джейси Чан. У Чана есть внебрачная дочь Этта У Чжолинь от актрисы Элейн У Цили. Актер признал девочку, но не воспитывал.

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