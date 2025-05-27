Умер знаменитый автор комиксов Marvel и DC

В возрасте 68 лет умер известный американский писатель, сценарист и актер Питер Дэвид, также известный под инициалами PAD. Об этом сообщило издание ScreenRant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Писатель ушел из жизни 24 мая после продолжительной болезни. Фанаты по всему миру выразили соболезнования и вспоминают Питера Дэвида как талантливого автора, подарившего миру множество ярких историй.

Питер Дэвид внес большой вклад в развитие мира комиксов и фантастики. Работу Дэвида впервые опубликовали в выпуске 1980 года журнала Asimov's Science Fiction. Позже он стал сотрудничать с Marvel Comics. Он работал над такими культовыми персонажами, как Халк, Капитан Марвел, Человек-паук и Аквамен.

Именно Дэвиду приписывают более глубокое раскрытие личности Брюса Бэннера и возвращение популярности "Невероятному Халку". Также под его авторством впервые появилась команда супергероев "Громовержцы", фильм о которых недавно вышел в мировой прокат.

Помимо этого, Дэвид создал множество книг и комиксов по вселенной "Звездного пути", включая знаменитую серию "Новый рубеж". Он также писал сценарии для научно-фантастического сериала "Вавилон 5" и анимационного шоу "Юная Лига Справедливости".