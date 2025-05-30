Поломка автобуса остановила движение на дороге Баку-Сумгайыт

Сегодня утром на вспомогательной полосе дороги Баку-Сумгайыт образовалась длинная пробка. Причиной стала поломка автобуса, следовавшего по маршруту №508 - он остановился прямо на проезжей части.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, из-за этого движение на вспомогательной полосе было ограничено, и автомобили были перенаправлены в сторону города Хырдалан. Затор продолжался более часа и вызвал серьезные затруднения в движении.

В компании "BakuBus" отметили, что проблема уже устранена. Уточняется, что около 08:00 утра в автобусе с номерным знаком 99-JV-162, который обслуживает маршрут №508, произошла неисправность в пневмоподвеске.

Водитель автобуса Эмин Багиров оперативно сообщил о неисправности в Мониторинговый центр "BakuBus". На место происшествия была направлена техническая служба, и неполадка была устранена в кратчайшие сроки.

"Движение автобуса было восстановлено, а пассажиров пересадили в другой транспорт", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что на ряде дорог Баку наблюдаются пробки.