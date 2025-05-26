В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана опубликовал обновлённую информацию о дорожной ситуации в столице.
Как передает Day.Az, на данный момент зафиксированы серьёзные затруднения в движении на следующих участках Баку:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
3) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
4) улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть";
5) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
7) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";
8) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
10) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13) улице Кёроглу Рагимова, от перекрестка с улицей Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14) проспекте Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.
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