В части этого района Баку не будет газа

30 мая с 10:00 утра в части Сабунчинского района Баку будет приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", причина - проведение ремонтно-восстановительных работ на действующем газопроводе.

Во время проведения технических работ временные перебои с газоснабжением затронут потребителей, проживающих на улицах Абшерон и Тути, а также в дачном массиве Нардаран.