https://news.day.az/society/1756728.html В части этого района Баку не будет газа 30 мая с 10:00 утра в части Сабунчинского района Баку будет приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", причина - проведение ремонтно-восстановительных работ на действующем газопроводе.
В части этого района Баку не будет газа
30 мая с 10:00 утра в части Сабунчинского района Баку будет приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеригаз", причина - проведение ремонтно-восстановительных работ на действующем газопроводе.
Во время проведения технических работ временные перебои с газоснабжением затронут потребителей, проживающих на улицах Абшерон и Тути, а также в дачном массиве Нардаран.
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