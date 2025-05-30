https://news.day.az/world/1756743.html

На Филиппинах появился аттракцион для очень смелых людей - ВИДЕО

На Филиппинах в парке Danao Adventure появился аттракцион в форме колеса для белки для очень смелых людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: