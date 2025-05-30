https://news.day.az/world/1756762.html В Китае выпавшую из окна 102-летнюю женщину поймали ковром - ВИДЕО 102-летняя женщина из провинции Хэнань в Китае случайно вылезла из окна третьего этажа, и пока она цеплялась за выступ, владелец ближайшего магазина бросился ей на помощь и вместе с прохожими расстелил ковер, который "поймал" падающую женщину. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае выпавшую из окна 102-летнюю женщину поймали ковром - ВИДЕО
102-летняя женщина из провинции Хэнань в Китае случайно вылезла из окна третьего этажа, и пока она цеплялась за выступ, владелец ближайшего магазина бросился ей на помощь и вместе с прохожими расстелил ковер, который "поймал" падающую женщину.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что самолет на скорости 800 км/ч попал в объектив метеозонда.
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