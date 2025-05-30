В Китае выпавшую из окна 102-летнюю женщину поймали ковром

102-летняя женщина из провинции Хэнань в Китае случайно вылезла из окна третьего этажа, и пока она цеплялась за выступ, владелец ближайшего магазина бросился ей на помощь и вместе с прохожими расстелил ковер, который "поймал" падающую женщину.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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