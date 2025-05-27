https://news.day.az/unusual/1755931.html Самолет на скорости 800 км/ч попал в объектив метеозонда - ВИДЕО Метеозонд, запущенный в верхние слои атмосферы, зафиксировал пролетающий рядом пассажирский самолет. Как сообщает Day.Az, воздушное судно двигалось на скорости около 800 км/ч, что стало редким кадром. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что Китай взвинтил цены на продаваемые США самолеты.
Самолет на скорости 800 км/ч попал в объектив метеозонда - ВИДЕО
Метеозонд, запущенный в верхние слои атмосферы, зафиксировал пролетающий рядом пассажирский самолет.
Как сообщает Day.Az, воздушное судно двигалось на скорости около 800 км/ч, что стало редким кадром.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что Китай взвинтил цены на продаваемые США самолеты.
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