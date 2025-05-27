Самолет на скорости 800 км/ч попал в объектив метеозонда

Метеозонд, запущенный в верхние слои атмосферы, зафиксировал пролетающий рядом пассажирский самолет.

Как сообщает Day.Az, воздушное судно двигалось на скорости около 800 км/ч, что стало редким кадром.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что Китай взвинтил цены на продаваемые США самолеты.