Колумбийская река загрязнена нефтью после атаки на трубопровод

Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии, из-за чего произошла утечка нефти в реку Караналь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Cenit.

"Cenit, филиал группы Ecopetrol, сообщает, что был приведен в действие план чрезвычайных мер и сдерживания на нефтепроводе Бисентенарио в связи с его разгерметизацией в районе деревни Пальмарито, сельская местность муниципалитета Фортуль, департамента Араука, которая произошла в результате террористического нападения неизвестными на его инфраструктуру", - говорится в заявлении.

В зону происшествия были стянуты военные, которые обеспечивают безопасность специалистов, устраняющих последствия взрыва. Жителям рекомендовали не пользоваться водой из реки.

Ранее мы сообщали, что в Китае произошёл мощнейший взрыв на химическом заводе.