В Иране опровергли сообщения СМИ

Иран и США еще далеки от заключения соглашения об урегулировании разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"СМИ спекулируют на тему предстоящего соглашения между Ираном и США. Не могу сказать, что оно достигнуто. Иран искренне стремится к дипломатическому урегулированию, которое будет отвечать интересам всех сторон. Но для достижения этой цели необходимо соглашение, в результате которого будут полностью сняты все санкции и сохранены права Ирана на мирный атом, включая обогащение урана. Путь к соглашению лежит не через СМИ, а через переговоры", - написал Арагчи в X.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку по ядерной программе в ближайшее время.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана, посредником на которых выступает Оман. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди по итогам консультаций сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега Аббас Арагчи, Тегеран и Вашингтон надеются "за одну-две встречи" добиться положительных результатов.