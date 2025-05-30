Белый дом поблагодарил Маска

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала уход миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).

Как передает Day.Az, на брифинге, трансляция которого велась на Youtube-канале Белого дома, она выразила благодарность Маску за его службу и усилия по сокращению расходов страны.

"Мы благодарим его за службу. Мы благодарим его за то, что он начал работу в DOGE, и усилия по сокращению затрат, мошенничества и злоупотреблений будут продолжены",- заявила Левитт на брифинге.

29 мая Илон Маск объявил об уходе с поста госслужащего в социальной сети X.