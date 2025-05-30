https://news.day.az/world/1756702.html Белый дом поблагодарил Маска Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала уход миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE). Как передает Day.Az, на брифинге, трансляция которого велась на Youtube-канале Белого дома, она выразила благодарность Маску за его службу и усилия по сокращению расходов страны.
Белый дом поблагодарил Маска
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала уход миллиардера Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).
Как передает Day.Az, на брифинге, трансляция которого велась на Youtube-канале Белого дома, она выразила благодарность Маску за его службу и усилия по сокращению расходов страны.
"Мы благодарим его за службу. Мы благодарим его за то, что он начал работу в DOGE, и усилия по сокращению затрат, мошенничества и злоупотреблений будут продолжены",- заявила Левитт на брифинге.
29 мая Илон Маск объявил об уходе с поста госслужащего в социальной сети X.
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