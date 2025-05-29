Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".