https://news.day.az/officialchronicle/1756662.html Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Финляндской Республики Александр Стубб направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
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