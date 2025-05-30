Лачинский аэропорт меняет экономическую карту Карабаха

Автор: Ибрагим Алиев

Открытие Лачинского международного аэропорта стало не просто важным инфраструктурным событием, а мощным импульсом для экономического и логистического развития западных районов Азербайджана. Новый авиаузел усиливает связность региона, открывает экспортные и инвестиционные перспективы, а также укрепляет стратегическое партнёрство с ключевыми союзниками, превращая Лачин в важную точку на карте евразийских транспортных маршрутов.

28 мая 2025 года состоялось торжественное открытие Лачинского международного аэропорта - одного из значимых событий в истории современной Азербайджанской Республики. В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Символично, что объект был сдан в эксплуатацию именно в День независимости Азербайджана, что еще больше подчеркнуло важность проекта в контексте восстановления освобождённых территорий и устойчивого развития страны.

Лачинский аэропорт стал уже третьим международным аэропортом, построенным в Карабахе. Ранее в эксплуатацию были сданы аэропорты в Физули и Зангилане. Построив в короткий срок три воздушные гавани, Азербайджан продемонстрировал не только решимость восстановить инфраструктуру, но и способность действовать быстро, чётко и с ориентацией на долгосрочную перспективу. Лачинский аэропорт расположен вблизи села Корчу, примерно в 30 километрах от города Лачин, 60 километрах от Кельбаджара и 70 километрах от Шуши. Он находится на высоте около 1800 метров над уровнем моря и стал самым высокогорным аэропортом страны. Взлётно-посадочная полоса длиной 3000 метров и терминал площадью более 5500 квадратных метров позволяют принимать не только пассажирские, но и грузовые воздушные суда.

Этот новый транспортный узел существенно повышает связанность западных районов Азербайджана и станет важным звеном для транспортной логистики как внутри страны, так и на региональном уровне, особенно с учётом перспективы реализации Зангезурского коридора.

Открытие аэропорта создаёт широкие экономические возможности для страны. Получив международный статус, Лачинский аэропорт может обслуживать прямые экспортно-импортные авиаперевозки, что особенно актуально для поставок сельскохозяйственной продукции и промышленной продукции, производимой в регионе. Одновременно с этим появляется возможность ускоренной доставки оборудования, строительных материалов и других грузов, необходимых для масштабного восстановления. Улучшение логистических условий также повышает инвестиционную привлекательность Лачина и прилегающих территорий. Развитие инфраструктуры, транспортной и дорожной сети создаёт основу для привлечения инвесторов в сферы сельского хозяйства, туризма и услуг. Природная красота и богатое культурное наследие региона создают высокий туристический потенциал. С открытием аэропорта становится возможным приём как внутренних, так и зарубежных туристов, что открывает дорогу к развитию гостиничного бизнеса, малых предприятий и сферы обслуживания.

Дополнительным направлением развития может стать формирование в районе Лачина полноценного логистического центра. Наличие современной взлётно-посадочной полосы и соответствующей инфраструктуры позволяет использовать аэропорт не только для пассажирского трафика, но и для системной переработки и распределения грузов. Вокруг аэропорта могут быть развёрнуты складские зоны, логистические терминалы и сервисные центры, которые свяжут регион с основными экспортными направлениями - в Турцию, Центральную Азию, Европу и далее в Китай. Фактически создается фундамент для интеграции Лачина в международные транспортные коридоры, включая Средний путь, а также укрепляет позиции Азербайджана как транзитной державы.

В перспективе Лачин может также стать одной из опорных точек для развития карго-авиации. Способность аэропорта принимать грузовые самолёты открывает возможность запуска регулярных грузовых рейсов, в том числе по срочным направлениям, что особенно важно для экспортной доставки скоропортящихся товаров, медикаментов, комплектующих и высокотехнологичной продукции. Формирование стабильного карго-потока даст дополнительный импульс региональному бизнесу, создаст новые рабочие места и обеспечит более высокую логистическую гибкость как для государственных, так и для частных структур.

Проект имеет и важное социальное значение. Его реализация уже приводит к созданию новых рабочих мест - как в самом аэропорту, так и в смежных секторах, способствуя оживлению местной экономики.

В целом можно отметить, что важность открытия аэропорта выходит далеко за рамки логистики и экономики. Присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на церемонии открытия стало очередным подтверждением особых братских отношений между двумя странами. Турция и Азербайджан продолжают действовать как надёжные стратегические партнёры, укрепляя сотрудничество не только в военной и дипломатической сферах, но и в инфраструктурных проектах. Одновременно поддержка со стороны Пакистана усиливает значение формата трёхстороннего взаимодействия. Лачинский аэропорт становится символом не только восстановления, но и формирования нового уровня регионального партнёрства. Союз Азербайджан-Турция-Пакистан превращается в реальную политическую платформу, обладающую как символической, так и стратегической значимостью.

Открытие Лачинского аэропорта органично вписывается в общую линию активной внешней политики Азербайджана, направленной на расширение международного сотрудничества. Развитие транспортной инфраструктуры на освобождённых территориях создаёт новые логистические возможности и усиливает потенциал страны как транзитного узла между Востоком и Западом. Вопрос актуален на фоне углубляющихся связей с Китаем, позитивной динамики в отношениях с Ираном, а также устойчивого диалога с ЕС и США. Развитие авиасообщения и торговой логистики становится логичным продолжением курса Азербайджана на укрепление своих позиций как ключевого игрока на евразийском пространстве.

Аэропорт в Лачине - это не просто очередной объект инфраструктуры. Это наглядное свидетельство того, как Азербайджан превращает освобождённые территории в полноценную часть своей экономической и логистической системы. Новый авиаузел укрепляет внутреннюю связанность страны, расширяет экспортные и транзитные возможности, а также демонстрирует готовность Азербайджана к сотрудничеству в рамках международных транспортных коридоров. Это инвестиция не только в инфраструктуру, но и в устойчивость, региональную интеграцию и будущее страны.