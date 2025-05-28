Третий международный аэропорт за пять лет: пример стремительного возрождения Карабаха

Автор: Акпер Гасанов

Это было очень символично. Сегодня, в День независимости Азербайджана, в стремительно развивающемся Лачине открылся третий аэропорт, построенный на освобождённых территориях нашей страны. Торжественная церемония состоялась сегодня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Премьер-министр Пакистана, кстати, еще во вторник прибыл в международный аэропорт Лачина, где в честь него был выстроен почетный караул. Ш.Шарифа приветствовали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица. Добавлю, что в Лачине состоялся трехсторонний азербайджано-турецко-пакистанский саммит - событие, более чем знаковое для региона.

Тут, несколько отойдя от основной темы статьи, напомню о том, что Международный аэропорт в освобожденном Физули был открыт еще 26 октября 2021 года. Международный аэропорт Зангилан - его строительство началось в апреле 2021 года, и в 2022 году был совершён первый испытательный полёт. И вот - мы стали свидетелями открытия аэропорта в освобожденном Лачине.

Примечательно, что 26 мая аэропорт официально получил статус международного. И вот теперь Лачинский международный аэропорт стал самым высоко расположенным в стране - на высоте 1800 метров.

Его строительство в горной местности началось в 2021 году. Аэропорт находится в 30 км от Лачина, в 60 км от Кельбаджара и в 70 км от Шуши. Взлётно-посадочная полоса - 3 км длиной и 60 метров шириной, терминал рассчитан на 200 пассажиров в час.

Вне всякого сомнения, открытие международного аэропорта в Лачине стало важной вехой в восстановлении и развитии освобождённых территорий Азербайджана. Ведь каждый из построенных и введенных в эксплуатацию азербайджанских аэропортов, особенно появившихся на освобожденных территориях нашей страны, имеет стратегическое, экономическое и социальное значение, призванное не только ускорить восстановление регионов, но и интегрировать их в национальную и международную транспортную сеть.

Лачинский район занимает ключевое положение на стыке Карабаха и Зангезурского коридора, а новый аэропорт превращает его в важный транспортный узел, укрепляющий связь между различными регионами страны. Аэропорт позволит оперативно осуществлять логистику, в том числе грузовые перевозки, гуманитарные миссии, а в перспективе - международное авиасообщение. Это также важный сигнал для международного сообщества: Азербайджан не только вернул контроль над своими территориями, но и полон решимости превратить их в динамично развивающийся регион.

Стоит также добавить, что таким образом, число международных аэропортов в Азербайджане достигло девяти. Для сравнения укажу на то, что в Армении есть всего два международных аэропорта - "Звартноц" в Ереване и "Ширак" в Гюмри. Причем, оба они были построены еще в советское время. В Грузии же есть три международных аэропорта - в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси. Проще говоря, только с момента освобождения ранее оккупированных территорий, Азербайджан построил и ввел в эксплуатацию столько же международных аэропортов, сколько есть в Грузии и больше, чем есть в Армении.

И это - еще одно доказательство политической и экономической мощи Азербайджана, истинной и полноценной независимости нашего государства. Кроме того, наличие современных аэропортов - это основа для притока инвестиций. Развитие инфраструктуры делает регион более привлекательным для бизнеса, включая сельское хозяйство, промышленность, логистику и туризм. Например, в Физули аэропорт уже служит ключевым звеном для доставки строительных материалов и оборудования, необходимых для восстановления города и близлежащих населённых пунктов.

С открытием аэропорта в Лачине ожидается рост деловой активности, создание новых рабочих мест и развитие смежных отраслей - от гостиничного бизнеса до транспортных компаний. Аэропорты становятся центрами роста, вокруг которых формируются новые экономические кластеры. В долгосрочной перспективе новые аэропорты откроют путь для развития туризма. Богатое культурное и природное наследие Карабаха, включая древние храмы, крепости, альпийские пейзажи и минеральные источники, привлекут внимание как отечественных, так и иностранных туристов. Современные авиаузлы обеспечат удобный доступ к этим достопримечательностям.

Вне всякого сомнения, один из важнейших приоритетов государства - возвращение вынужденных переселенцев в родные земли. Наличие аэропортов существенно упрощает и ускоряет эту задачу. Это не просто логистика - это элемент психологической и символической реабилитации: новые дороги, дома, школы и аэропорты - свидетельства того, что регион возвращается к жизни и готов принять своих жителей.

Да, Азербайджан, под руководством Президента нашей страны, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева сумел достичь целого ряда поистине исторических задач, главной из которых является полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Эта задача была достигнута не благодаря, а вопреки планам ведущих мировых держав. И теперь, все они, как и все мировое сообщество, видят поражающие воображения темпы восстановления освобожденных территорий. Что также является важной вехой в стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Благодаря которой независимость нашего государства стала полноценной, что особенно важно помнить именно 28 мая.