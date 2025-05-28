https://news.day.az/officialchronicle/1756242.html Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта - ВИДЕО В ближайшие минуты состоится церемония открытия Международного аэропорта в городе Лачин, сообщает Day.Az. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта - ВИДЕО
Состоялась церемония открытия Лачинского международного аэропорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.
Президентам были вручены символические ключи от Лачинского международного аэропорта.
Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
Новость обновляется
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