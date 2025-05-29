https://news.day.az/world/1756661.html В России фургон с мороженным влетел в авто - ВИДЕО В Челябинске фургон, перевозивший мороженое, врезался в легковой автомобиль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Мороженое заказывали? Фургон с эскимо влетел в легковушку на проспекте Ленина. Мороженщик не держал дистанцию и не увидел, когда машина впереди затормозила", - говорится в сообщении.
В России фургон с мороженным влетел в авто - ВИДЕО
В Челябинске фургон, перевозивший мороженое, врезался в легковой автомобиль.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Мороженое заказывали? Фургон с эскимо влетел в легковушку на проспекте Ленина. Мороженщик не держал дистанцию и не увидел, когда машина впереди затормозила", - говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как фургон врезается в остановившийся легковой автомобиль.
Ранее мы сообщали, что в российском городе пассажиры автобуса едва не сварились заживо.
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