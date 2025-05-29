В России фургон с мороженным влетел в авто

В Челябинске фургон, перевозивший мороженое, врезался в легковой автомобиль.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мороженое заказывали? Фургон с эскимо влетел в легковушку на проспекте Ленина. Мороженщик не держал дистанцию и не увидел, когда машина впереди затормозила", - говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как фургон врезается в остановившийся легковой автомобиль.

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