В российском городе пассажиры автобуса едва не сварились заживо

Пассажиры едва не сварились заживо в челябинском автобусе.

Как передает Day.Az, ЧП произошло утром на маршруте №51. Внезапно, из вентиляции общественного транспорта брызнула кипящая жидкость, салон заволокло паром. Водитель, видимо, немного растерялся и остановил автобус только после того, как все пассажиры начали кричать.

Одна из девушек стояла рядом с местом порыва - ее залило кипятком. Попало и на другую молодую пассажирку. Всех участников несчастливой поездки высадили в районе УралГУФКа. Пострадавшие сами добрались до травмпункта. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, прокуратура проверяет перевозчика - ООО "Копейское маршрутное такси" .

По предварительной версии, неполадки возникли в печке автобуса и оттуда хлынул антифриз. Девушки получили сильные ожоги рук и ног, но решили лечиться амбулаторно.

До этого мы сообщали, что в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей.