В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей

Автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся в центре Ливерпуля, чтобы отметить победу одноименного футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции Мерсисайда.

"В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля. Сообщение поступило к нам вскоре после 18:00 (22:00 Баку) сегодня, в понедельник, 26 мая, после информации о наезде автомобиля на нескольких пешеходов на улице Уотер-стрит. Автомобиль был остановлен на месте происшествия, и мужчина был задержан. На данный момент на месте работают экстренные службы", - сообщили в полиции.

Газета The Daily Telegraph сообщает о 17 пострадавших в инциденте. По данным телеканала Sky News, в центре Ливерпуля собралось несколько тысяч болельщиков футбольного клуба.