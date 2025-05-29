https://news.day.az/world/1756686.html Афганистан и Пакистан начали боевые действия - ВИДЕО Афганистан и Пакистан начали боевые действия Согласно информации Al Arabiya, в спорном приграничном районе Бахрамча, расположенном в провинции Гильменд, произошли вооружённые столкновения между Афганистаном и Пакистаном. В настоящее время граница между двумя странами полностью закрыта для любых видов транспорта.
Афганистан и Пакистан начали боевые действия - ВИДЕО
Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном начались в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya.
"На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд", - говорится в сообщении.
На данный момент граница между государствами закрыта для всех видов транспорта.
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