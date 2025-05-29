Афганистан и Пакистан начали боевые действия

Боевые действия между Афганистаном и Пакистаном начались в спорном приграничном районе Бахрамча в провинции Гильменд.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya.

"‎На фоне строительства новых пограничных контрольно-пропускных пунктов на пакистанской стороне вспыхнули столкновения между пакистанскими войсками и талибами вдоль границы в афганской провинции Гильменд", - говорится в сообщении.

На данный момент граница между государствами закрыта для всех видов транспорта.