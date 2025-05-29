В Мексике откроется музей, посвященный знаменитой художнице

Новый музей Museo Casa Kahlo, посвященный жизни и творчеству художницы Фриды Кало, откроется этой осенью в Койоакане, Мехико.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, здание музея, спроектированного компанией Rockwell Group, будет располагаться в Casa Roja, частной резиденции, купленной родителями Кало и переданной художнице и ее сестрам. Он будет примыкать к уже существующему Музею Фриды Кало, который находится в доме, где художница прожила большую часть своей жизни.

Музей Фриды Кало рассказывает о жизни художницы с ее мужем Диего Риверой, а новый музей будет исследовать историю происхождения Кало.

Директором Museo Casa Kahlo станет Адан Гарсия Фахардо, который в настоящее время является академическим директором Музея памяти и толерантности в Мехико.

В Museo Casa Kahlo будут представлены личные вещи, которые никогда ранее не выставлялись, в том числе письма, детские фотографии, куклы, украшения, одежда и первая в истории картина Кало, написанная маслом.

Casa Roja была передана музею Марой Ромео Кало, внучатой племянницей художницы, ее ближайшей родственницей и наследницей. "Это давняя мечта нашей семьи. Наследие Фриды принадлежит всему миру, но начинается оно здесь - на этой земле, в этих домах и в культуре, которая сформировала ее. Музей позволит нам рассказывать новые истории, делиться семейными секретами, принимать новые голоса и строить будущее, которое чтит ее дух", - сказала Маро Ромео.

За развитием, открытием и управлением музея будет следить Fundación Kahlo, новая некоммерческая организация, базирующаяся в Нью-Йорке и основанная семьей Кало.

Открытие Museo Casa Kahlo состоится 27 сентября.