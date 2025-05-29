Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провёл встречу с членом Комитета по международным отношениям Сената США, сенатором Стивом Дейнсом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений, значение межпарламентских связей, вопросы региональной безопасности, а также ситуация в регионе в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал сенатора о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также о существующих препятствиях на этом пути.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.