Фотосессия астронавтов прошла на макете Луны в Германии

Внутри неприметного здания на промышленной площадке недалеко от Кельна в Германии находится макет лунной поверхности, позволяющий астронавтам имитировать работы на естественном спутнике Земли, а также тестировать новое фото- и видеооборудование.

Как передает Day.Az, об этом пишет naked-science.ru.

LUNA Analog Facility - современный центр моделирования лунных условий, созданный совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Немецким центром авиации и космонавтики (DLR).

Несмотря на достижения в области фото- и видеосъемки, инженеры и специалисты до сих сталкиваются с рядом проблем, характерных для лунной среды. К ним относятся слабое освещение и лунная пыль, которые мешают получить качественные и четкие изображения.

Чтобы подготовиться к этим условиям, ESA и DLR недавно провели имитацию прогулки по Луне на объекте LUNA в Германии. В ходе учений астронавты проводили работы на поверхности искусственной Луны, включая выход из посадочного модуля, исследование местности и съемку "лунного селфи".

"Эта работа не направлена ​​на создание фальшивых лунных кадров", - заявили представители ESA.

Ранее мы сообщали, что астрономы назвали возможный новый дом человечества после затухания Солнца.