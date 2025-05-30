Более тысячи сотрудников аэропортов США увольняются

Более 1,2 тысячи сотрудников Управления гражданской авиации Соединенных Штатов увольняются с работы на фоне роста числа авиационных происшествий в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы ведомства и информированные источники.

Во всех подразделениях FAA, по данным газеты, растет число увольнений и выходов на пенсию - при чем эта тенденция касается специалистов всех уровней, в том числе наиболее высоко квалифицированных.

Уточняется, что среди причин этой тенденции - требование администрации президента США Дональда Трампа присутствовать на работе очно, а также того - из-за критики в адрес государственных служащих и возможных изменений в законодательстве, которые могут их коснуться.

WSJ уточняет, что увольнение такого большого числа сотрудников вряд ли сможет сильно повлиять на работу американских аэропортов - число уволившихся составляет около 3% от всего числа сотрудников.