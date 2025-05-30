Сколько млрд. заработали США на пошлинах Трампа?

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины принесли американской экономике не менее $50 млрд дохода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Мы получили $50-60 млрд в качестве тарифных поступлений с момента введения пошлин. Все работает ровно так, как мы предполагали, и мы очень довольны сегодняшним решением [апелляционного суда о восстановлении пошлин]", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Хассет убежден, что федеральный суд США по делам международной торговли, заблокировав в среду реализацию тарифной политики Трампа, "пытался помешать заключению торговых сделок" с другими странами. "Многие из сделок вот-вот будут подписаны. Апелляционный суд дал нам больше времени, и это значит, что мы успеем довести эти сделки до конца", - добавил чиновник.

Федеральный суд США по делам международной торговли в среду заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

В четверг апелляционный суд в США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин.