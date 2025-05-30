https://news.day.az/world/1756705.html Задымление в метро Москвы - ВИДЕО На станции метро "Таганская" в Москве заметили задымление. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции. Причины задымления в настоящий момент выясняются.
Задымление в метро Москвы - ВИДЕО
На станции метро "Таганская" в Москве заметили задымление.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции.
Причины задымления в настоящий момент выясняются.
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