Задымление в метро Москвы

На станции метро "Таганская" в Москве заметили задымление.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции.

Причины задымления в настоящий момент выясняются.