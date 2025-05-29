Саргсян и его зять обвиняются в получении многомиллионной взятки

Материалы уголовного дела против бывшего президента Армении Сержа Саргсяна по обвинению во взяточничестве на сумму около 3 миллионов долларов были представлены в суд совместно с обвинительным актом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, согласно обвинительному акту, Саргсян получил взятку от предпринимателя Сильвы Амбаркумян через посредников, чтобы не препятствовать процессу продажи принадлежащей ей компании.

Утверждается, что часть денег в размере 2 миллионов 660 тысяч долларов была переведена наличными, а 325 тысяч долларов-через банк.

По этому делу также обвиняются бывший посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян и бизнесмен Самвел Майрапетян.

Отметим, что Микаэль Минасян-зять Сержа Саргсяна.