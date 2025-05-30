В Австралии выявлен первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Первый случай заражения новым вариантом mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян) зафиксирован в Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SBS со ссылкой на Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации телеканала, речь идет о штамме Clade 1b, обнаруженном у мужчины, вернувшегося из отпуска, проведенного в Таиланде. Однако, как отметили в CDC, "риск дальнейшей передачи, связанный с этим случаем, и угроза распространения штамма в Австралии остаются низкими".

Главный санитарный врач Австралии Энтони Лоулер отметил, что в стране уже приняты надежные меры для устранения риска распространения mpox. "Все случаи заболевания в Австралии отслеживаются министерствами здравоохранения штатов и территорий. Подготовительные меры приняты и в случае необходимости мы сможем быстро отреагировать на вспышку", - сказал он.

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